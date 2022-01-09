Hatayspor´da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor´da hazırlıklar başladı.

Atakaş Hatayspor, kendi sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri´nde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-09 16:26:08



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