Hatay´da soğuk hava deposunda yangın (3)

YENİDEN ALEVLENEN YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir soğuk hava deposunda dün gece başlayıp, 10 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, gece saatlerinde yeniden alevlendi. Soğutma çalışması için bölgede bulunan itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangının, soğut çalışmasının yapıldığı bölgedeki plastik kasaların, içten içe yanarak alevlenmesi nedeniyle başladığı öğrenildi. Ekiplerin depodaki soğutma çalışması devam ediyor.FOTOĞRFLI
DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER
2022-01-10 01:03:26
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