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Hatay'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, tarlalar su altında kaldı

DHA

Hatay'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, tarlalar su altında kaldı


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) HATAY´da etkili olan sağanak nedeniyle derelerden taşıp Amik Ovası'na dolan sular, havalimanı yakınlarında ev ve ahırların bulunduğu bölgeye yaklaştı. Aralık ayında da aynı su baskınlarının yaşandığını söyleyen vatandaşlar, çözüm bulunmasını istedi.
Kentte pazar günü akşamı başlayıp, aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bereketli toprakları ile bilinen Amik Ovası´nda yüzlerce dönüm arazi, su altında kaldı. Ekinler zarar gördü. Derelerden taşan sular Aşağıoba Mahallesi´nde bulunan birçok ahır ve evin sınırına kadar ulaştı. Asi Nehri´ndeki su sümbüllerinin de suyun akışını engellediğini söyleyen mahalle sakini Mustafa Kaplan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da sular içindeyiz. Yine iki günlük sağanak neticesinde, sular ev ve ahırlarımızın sınırına ulaştı, etrafı su doldu. Su baskını tehlikesi altındayız. Yetkililerden su baskınlarına karşı önlem almasını rica ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-01-11 18:50:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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