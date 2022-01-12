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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da aranan 92 kişi yakalandı

İHA

Hatay'da aranan 92 kişi yakalandı

Hatay'da jandarma ekiplerince aranan 92 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma timlerince il genelinde icra edilen faaliyetlerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs ile birlikte toplam 92 aranan şahıs yakalandı.
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 193 gram esrar, 33 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 53 adet Captagon, 14 adet extacy hap ve 6 adet av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüphelilerden 14'ü sevk edildikleri adli makamca tutuklandı.

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