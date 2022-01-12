Benzini biten motosiklete ayağı ile destek verdi

Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla iterek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da E5 yan yolda gerçekleşen olayda, benzini biten bir motosikletin, başka bir motosiklet sürücüsünün ayağıyla itildiği anlar kameraya yansıdı. Bu anları gören otomobildeki vatandaş da cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt aldı.

Motosikletlilerin benzinliğe kadar yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı.

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