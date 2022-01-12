Hatayspor, Mahmoud Kahraba´yı transfer etti



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, El-Ahly'den 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba'yı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Atakaş Hatayspor, daha önce Mısır´ın El-Ahly forması giyen sol kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayarak kadrosuna kattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlene imza törenine, Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz katıldı. Kahraba transferinin takıma hayırlı olmasını dileyen Atakaş Hatayspor Kulubü Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Oyuncumuzun, Mısır´da 2021 yılında en iyi sol kanat oyuncusu seçildiğini belirtmek isterim. Hataysporumuza katkı sağlamasını diliyoruz. Kendisine, şehrimize ve takımımıza hoş geldin diyoruz ve başarılar diliyoruz. Kahraba´yı, satın alma opsiyonluyla birlikte yarım dönemlik kiraladık" dedi.

KAHRABA: İNŞALLAH İYİ BİR SEZON GEÇİRİRİZ

Atakaş Hatayspor´da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kahraba, "Taraftarımıza ve takımımıza güzel bir oyun ile memnuniyet yaşatmayı diliyorum. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Daha önce oynadığım takıma da Atakaş Hatayspor´a gelmemi sağlayan başkan ve yöneticilere de teşekkür ederim" diye konuştu. Kahraba, hafta sonu oynanacak Atakaş HataysporGalatasaray maçında, şans verildiği takdirde, oynamayı istediğini ve kendisini hazır hissettiğini söyledi.

LÜTFÜ SAVAŞ: EMRE TAMAM GİBİ AMA SALİH KONUSUNDA TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Kahraba´nın Mısır'ın en kaliteli futbolcularından bir tanesi olduğunu ve takıma hayırlar getirmesini dileyen Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, gündemdeki Emre Kaplan ve Salih Uçan transferi ile ilgili de şunları söyledi:

"Emre tamam gibi ama Beşiktaşlı oyuncu ile ilgili kesin bir şey yok, temaslarımız devam ediyor. Bizim amacımız, en az 10 tane alternatif olacak ve ilk 11´de oynayacak Türk futbolcusunu kulübümüzde istihdam etmek. Bununla birlikte, gelecek adına daha çok genç futbolcularla ilgileniyoruz. Hem kendisi kazansın, hem biz kazanalım hem de Türk futboluna iyi futbolcular kazandıralım diye. Yani altyapıya şu an dışarından 2 futbolcu getiriyoruz, yurtdışı menşeli bir tanesi. Ama hazır olduğunu görürsek, A takım kadrosuna gönderebileceğimiz bir çalışma içerisindeyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İmza töreninden detaylar

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz´ün konuşması

-Futbolcu Kahraba´nın konuşması

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş´ın konuşması

-Toplu fotoğraf verilmesinden detaylar

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-12 20:11:59



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