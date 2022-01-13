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Bu havuç tornada oyulup dolma yapılıyor Hatay'ın yöresel lezzeti "keşir dolması" yapılışı ile dikkat çekiyor Dolma için sert yapısı ile bilinen mor havuç ilk olarak tornada oyuluyor

İHA

Bu havuç tornada oyulup dolma yapılıyor Hatay'ın yöresel lezzeti "keşir dolması" yapılışı ile dikkat çekiyor Dolma için sert yapısı ile bilinen mor havuç ilk olarak tornada oyuluyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın yöresel lezzeti ‘keşir dolması’ yapılışı ile dikkat çekiyor. Sert yapısı ile bilinen mor havuç, dolma için ilk olarak tornada oyuluyor.
Geçmişten bugüne gelen bir kültür olan Hatay’ın yöresel lezzeti ‘keşir dolması’ olarak bilinen mor havuç dolması, lezzetinin yanı sıra hazırlanma şekli ile de dikkat çekiyor. İçi kıyma, pirinç ve farklı baharatlarla doldurulan sert yapısıyla bilinen mor havuç, ağaç tornasıyla oyuluyor.
Babasından devraldığı mesleği devam ettiren torna ustası Mevlüt Tartma, havucu oyarken görenlerin şaşırdığını belirterek, “Mor havucun oyma işi dededen, babadan kalmadır, son olarak ben yapıyorum bu işi. Antakya'da benden başka havuç oyan yok. Bu Antakya’ya özgü bir yemek türü. İstanbul’dan sipariş geliyor, burada oyma işini yapıp gönderiyoruz. Daha önce anne babalarımız, eski insanlar biliyor ama yeni nesil bilmiyor. Oyarken bile şaşırıyorlar, havucun oyulduğunu gören yok. Benden başka öğrenecek kimse de yok, gençlere desek gülerler” dedi.
UNESCO Gastronomi Evi kurucularından Nazan Savaş, mor havucun Hatay’a özgü olduğunu ve besin değerinin yüksek olduğunu belirterek, “Mor havuç aslında buraya özgü bir havuç. Aslında besin ve vitamin değeri yüksek. Ayrıca antioksidan özelliği var. Keşir dolmasının yapımı çok ilginç. Mevlüt Bey belki de dünyada havuç oyan tek tornacıdır. Bu nedenden duvarı mor renge boyanmıştır” dedi.
UNESCO Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel ise, havuç çok sert olduğu için tornacıda oyulması gerektiğini söyleyerek, “Keşir dolması, diğer adı ile mor havuç dolması buraya özgü bir havuçtan yapılıyor. Yapısı çok sert olduğu için buranın tornacılarında oyulur. Daha sonra yıkanır, soyulur, içerisine pirinç, kıyma, sarımsak, soğan, isteğe göre baharatlar kullanılıyor. Karıştırıldıktan sonra havuçlar doldurulur. Kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişirilir. İçerisinde baharat ve ekşi gibi ürünler olduğu için suyu dolmanın yanında çorba niyetine servis ediliyor. Çok farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Havucun dolması mı olur gibi sorular soruyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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