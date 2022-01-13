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Hatay’da "SEUP" projesi bilgilendirme toplantısı Koçan, projeyle gençlere kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanması, eğitime devamı artıracak desteklerin verilmesi, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılmasının amaçlandığını belirtti

İHA

Hatay’da "SEUP" projesi bilgilendirme toplantısı Koçan, projeyle gençlere kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanması, eğitime devamı artıracak desteklerin verilmesi, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılmasının amaçlandığını belirtti

Hatay’da Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu, Türkiye çapında 55, Hatay’ da 7 mesleki ve teknik eğitim okulunu kapsayan Mesleki ve Teknik Eğitim yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin (SEUP) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Merkez ilçe Antakya'da bir otelde düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Proje Daireler Başkanı Korkut Koçan, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve eğitimcile katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Proje Daireler Başkanı Korkut Koçan, ülkemizin yoğun bir göç dalgasının etkisi altında kaldığını ifade ederek, “Ülkemizde misafir ettiğimiz Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin eğitim alma yaşına gelmiş çocuklarının eğitime erişimini sağlamak için Bakanlığımız tüm imkanlarıyla çalışmaya devam etmektedir” dedi.
Temel alan, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında yürütülen yenilenme ve geliştirme çabalarına önemli destek sağlayan bir proje olduğunu söyleyen Koçan, “Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime kazandırılarak ülkemizde bulundukları süre içerisinde kendi yaşantılarını idame edebilmeleri, nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlamaları ve ülkelerine döndüklerinde ülkelerinin ihtiyaç duyabileceği alanlarda meslek sahibi olmaları önemlidir. Bugün burada bizi bir araya getiren Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi, gençlere kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanması, eğitime devamı artıracak desteklerin verilmesi, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır. Proje aracılığıyla, ilk etapta 8 ilimizde, belirlediğimiz 55 pilot okulumuzdaki 21 meslek alanında toplamda 1187 atölyemizin altyapısı iyileştirilerek, öğrenci dostu öğrenme ortamları oluşturulmakta, diğer yandan da iş piyasasının ihtiyaçları göz önüne alınarak en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleri ile donatılmaktadır. Eğitim ortamlarının yapısı, bu ortamlarda verilen eğitimin niteliği açısından önemlidir" dedi.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'da Türkiye genelinde 55, Hatay da SEUP1 kapsamında 7, SEUP2 kapsamında 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin pilot okul olarak seçildiğini hatırlatarak, "Proje kapsamında alanlara ait atölye tadilatı paketi, donanım ve öğrenci destek paketi bulunmaktadır. Tüm dünyada Covid19 sürecinin yüz yüze eğitimi durdurmasını takiben birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim süreci Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden başlamıştır. Bu süreçte ekonomik olarak dezavantajlı grupların internet ve bilgisayar gibi ekipmanlara sahip olmamaları nedeniyle eğitime erişimleri aksamıştır. Proje kapsamında pilot okullarımızda bulunan Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve dezavantajlı ev sahibi topluluk öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sağlanan uzaktan eğitme kesintisiz erişimini sağlamak için öğrencilerimize tablet bilgisayar internet paketleri ile birlikte teslim edilmiştir. Diğer yandan proje kapsamındaki çalışmaların anlatılması, mesleki teknik eğitimin öneminin de vurgulanması için görünürlük ve farkındalık faaliyetleri sürdürülmektedir. Okullarımızda öğrencilerimizin bir arada eğlenerek öğrendikleri ve iş birliği ile ortak çalışma becerilerini geliştirdikleri, spor, sanat, müzik, beceri ve iş birliği temelli sosyal uyum etkinlikleri yürütülmektedir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından proje hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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