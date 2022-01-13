Emre Kaplan, Hatayspor’da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, sol bek oyuncusu Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen genç sol bek Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Başakşehir forması giyen genç sol bek Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Emre Kaplan'a 'hoş geldin' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Yeni evine hoş geldin Emre" denildi. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-13 19:24:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.