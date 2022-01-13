Afrin'de, Zeytin Dalı Kavşağı'nda bombalı saldırı: 3 yaralı

İzzet NAZLIFerhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA)SURİYE'nin Afrin kentinde, Zeytin Dalı Kavşağı'nda canlı bomba kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamada 3 sivil yaralandı.
Afrin'deki Zeytin Dalı Kavşağı'nda saat 18.00 sıralarında patlama oldu. Hatay Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytin Dalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLIFerhat DERVİŞOĞLU
2022-01-13 20:16:52
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