Hatay’da 20 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 20 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarına yönelik olarak İskenderun'da durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada; 20 kilogram çeşitli markalarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.