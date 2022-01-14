Tanınmamak için üzerine örtü alıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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İzzet NAZLIMehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY´da tanınmamak için üzerine örtü alıp girdiği iş yerinden bin 700 lira çalan A.B., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

Erzin ilçesinde 9 Ocak günü saat 22.30 sıralarında şarküteri ve fırın olarak hizmet veren iş yerinden bin 700 lira para çalındı. Güvenlik kamerasını inceleyen iş yeri sahibi, polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini farklı açılardan izledi. Ekipler, üzerine örtü alıp iş yerine girerek parayı çalan şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin İzzet NAZLI, Mehmet SOYER

2022-01-14 17:52:13



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