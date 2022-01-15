İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; tespit edilen adreslerde arama yapıldı.

S.S., S.C., A.Y., ile yabancı uyruklu G.Ş. ve İ.K.’nın ikametlerinde ve üzerinde yapılan aramada; 23,20 gram esrar, 19.64 gram metanfetamin, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.