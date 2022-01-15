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Galatasaray kafilesi Hatay'da

DHA

Galatasaray kafilesi Hatay'da


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak Galatasaray, Hatay'a geldi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün son çalışmasını yaptıktan sonra özel uçakla Hatay'a hareket etti. Saatler öncesinde Hatay Havalimanı'nda yerini alan Galatasaray taraftarları, takımlarını coşkuyla karşıladı. Kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüse bindi. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ise, kendisini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çekilerek, onları selamladı. Bazı Galatasaray taraftarı, takım otobüsünü havaalanı dışında meşale ve tezahüratlarla karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra alandan ayrılarak konaklayacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Galatasaray'ın havaalanı görüntüleri 
-Taraftarlardan detaylar DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-01-15 18:36:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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