Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ, (Hatay), (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde mevlit düzenlenen taziye evinde elektrik kontağında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Mevlide katılanlar camları kırıp dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesi´nin eski Muhtarı Numan Sağaltıcı (82), geçen hafta yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Sağaltıcı´nın vefatının 7´nci günü dolayısıyla mevlit düzenlendi. Taziye evi içerisinde Sağaltıcı için dua okunduğu sırada elektrik kontağında patlama meydana geldi. Mevlide katılanlar alevlerden kurtulmak için taziye evinin camlarını kırıp, can havliyle dışarı çıktı.

15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Mevlide katılanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık görevlileri ise dumandan etkilenen 15 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2022-01-16 14:19:54



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