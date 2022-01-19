Samandağ'da sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar zarar gördü

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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ(Hatay),(DHA) HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Favvar deresi taştı, birçok araç zarar gördü.

İlçede dün etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki Favvar deresi, sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşkında, dereye yakın yerlerde park halinde bulunan çok sayıda araç zarar gördü. Bölgede tehlikeye yol açan taşkın nedeniyle, derenin yanından geçen yol trafiğe kapatıldı. Ekipler taşan dere nedeniyle bölgede çalışma yaptı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2022-01-19 02:59:35



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