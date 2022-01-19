Hatay'da 162 yasaklı ırk köpek kısırlaştırıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 162 yasaklı ırk köpek ücretsiz kısırlaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli'nin, vatandaşların hayvanlarını sokağa terk etmesini önlemek için ücretsiz kısırlaştıracaklarını açıklamasının ardından belirtilen sürede çip takılması gereken Dogo Argentino, Amerikan Pitbull, Amerikan Staffordshire, Amerikan Bully, Fila Brasilerio ve Japanese Tosa ırkı 162 köpeğin sahibinin başvuruda bulunduğu belirtildi.
Yasaklı ırk köpekleri, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ücretsiz olarak kısırlaştırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.