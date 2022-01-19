Hatay’da hırsızlık çetesine 3 tutuklama

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Hatay’ın Defne ilçesinde ve merkez ilçesi Antakya’da evlerden hırsızlık yapan çeteye mensup 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Defne'nin Subaşı Mahallesi'nde meydana gelen 3 evden hırsızlık ve 1 evden hırsızlığa teşebbüs eden şüpheliler 100 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası, 5 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası ve 700 TL para çaldılar.

Merkez ilçe Antakya’ya bağlı Akasya Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayında ise 45 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalındı.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren hırsızlık çetesi şüphelileri E.T., C.A. ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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