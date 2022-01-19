Hatay'da seyir halindeki okul servisi yandı

Sedat İSKENDEROĞLU/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, okul servisi minibüsünde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Dörtyol'a bağlı Numuneevler Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yakınlarında, saat 12.30 sıralarında, okul servisinde yangın başladı. Okullar tatil olduğu için öğrenci taşınmayan minibüsün motor kısmı, seyir halinde alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, minibüsü terk edip, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alıp, söndürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU
2022-01-19 15:38:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.