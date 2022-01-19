Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli!

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Bordobeyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını noktalayacak.

Hatayspor kafilesi yarın saat 18.00’de hava yolu ile Alanya’ya geçecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.