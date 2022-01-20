Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobillerin üzerine düştü

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kent merkezinde dün gece etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle İnönü Caddesi ile Yunus Emre Parkı´ndaki bazı ağaçların dalları kırıldı. Metrelerce yükseklikteki bir ağaç ise kökünden sökülüp park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-20 11:35:03



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