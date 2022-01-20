Afrin'de füzeli saldırı: 4 sivil öldü, 20 yaralı

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TERÖR örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesindeki yerleşimlere füzeyle saldırması sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre saat 15.30 sıralarında PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine yönelik 5 adet grad füze atışı gerçekleştirildi. Valilik, ilk belirlemelere göre 4 sivil kişinin hayatını kaybettiği, 20 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Açıklamada ayrıca valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı da kaydedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2022-01-20 17:22:31



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