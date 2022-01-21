Hatay’da helikopterli trafik denetimi İl Jandarma Komutanlığı havadan ve karadan trafik denetimi yaptı

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince İskenderun, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek amacıyla İskenderun, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde oluşturulan yol kontrol noktaları ve ana arterlerde denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Hatay İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük ile beraberindekiler helikopter ile havadan yapılan denetimlere katıldı.

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araçlar uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denetimlerde, 702 araç kontrol edilerek, 28 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken hacizli olduğu tespit edilen 1 araç yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada; "Vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmelerine yönelik karadan ve havadan yapılan trafik denetimlerinin; ilimiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklara bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürülmesine devam edilecektir" denildi.

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