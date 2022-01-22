Hataylı çocuklara “Jandarma Çocuk Kitabı ve boyama” kitabı hediye ettiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara “Jandarma Çocuk Kitabı” ve boyama kitabı hediye etti.

Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Antakya Jandarma Trafik ekipleri tarafından çocukların karne heyecanlarını paylaşmak amacıyla Vali Teoman İlkokulu'na ziyarette bulunularak okulda eğitim ve öğrenim gören öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttılar.

Öğrencilere, meslekleri hakkında bilgiler veren Jandarma personeli tarafından, ‘Tim Jandarma’ isimli çizgi film serisi izlettirildi ve karne hediyesi olarak okuma kitabı, boyama kitabı, kitap ayracı, balon ve çeşitli hediyeler dağıtarak öğrencilerin karne günü sevincine ortak oldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.