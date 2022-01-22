Hatay’da iş yerinde bulunan şahısları yaralayan 3 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 30 Aralık 2021 tarihinde iş yerinde bulunan şahısları silahla yaraladıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 30 Aralık 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bir iş yerinde meydana gelen ateşli silahla yaralanma olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.B., H.Y., Y.Ö. ile B.B. oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 15 adet fişek, 1 adet otomatik tüfek, 39 adet kartuş, 1 adet çelik yelek ele geçirildi.

Şahısların yakalanarak gözaltına alındığı, yapılan işlemlerin ardından B.B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, Y.Ö., H.Y., ile B.B.'nin ise tutuklandığı belirtildi.

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