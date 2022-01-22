Hatay’da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu yaptı

Hatay’ın Erzin, Hassa ve Yayladağı ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 265 kilo tütün, 2 bin 972 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzin, Hassa ve Yayladağı ilçelerinde Jandarma komutanlıkları tarafından icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında; Erzin ilçesinde yol kontrolünde araç içerisinde 265 kilo tütün, 82 paket kaçak sigara, Hassa ilçesinde ikamet eden M.A.G. isimli şahsın işyerinde 390 paket, Yayladağı Dusduru Mahallesinde bulunan Suriye sınırında 2 bin 500 paket olmak üzere çeşitli markalarda toplam 2 bin 972 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.