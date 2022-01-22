Hatayspor, Selimcan Temel´i transfer etti

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İzzet NAZLI/ HATAY,(DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Selimcan Temel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak İnegölspor forması giyen Selimcan Temel'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Selimcan Temel'e ve kulübümüze hayırlı olsun. Oyuncumuz şu anda Hatay' da takımla birlikte çalışmalara başladı. İmza töreni Pazartesi günü düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-22 11:48:59



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