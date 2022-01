Her Gol Kitap Olsun Projesi'ne destek artıyor Ömer Erdoğan’dan sonra İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da projeye tam destek verdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” hedefine katkı sunmak amacıyla Hatay’ın Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Her Gol Kitap Olsun Projesi kapmasında düzenlenen futbol turnuvasına destek artarak devam ediyor.

Turnuva Koordinatör Öğretmeni Osman Güneri, bu tür çalışmaların hem öğrencileri mutlu ettiğini hem de onlar aracılığıyla toplumda farkındalık oluşturarak faydalı sosyal mesajlar vermeyi amaçladıklarını söyledi. Güneri, "Hedefimiz final maçımıza kadar en az 10 bin kitaba ulaşmak. Şimdilik 6 bin kitabı geçmiş durumdayız. Projeye destek veren futbolculardan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Uğurcan Çakır, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Başakşehirspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve birçok sporcumuza gönülden teşekkür ederim” dedi.

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu da öğrencilerin bu tür çalışmaların içerisinde yer almalarının kendilerini fazlasıyla gururlandırdığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın projesine bizler de farklı bir projeyle destek verdik. Kitapsız kütüphanelerimizin tamamını kitaplarla doldurana kadar projemiz devam edecek. Her şey geleceğimiz olan evlatlarımız için ”diye konuştu.

Şu ana kadar destekçiler sayesinde 6 bin kitap topladıklarını dile getiren öğretmen Güneri, amaçlarının proje sonunda en az 10 bin kitap olduğunu ve ilçede bulunan tüm ilkokulların kütüphanelerine katkı sağlayıp en az üç yeni kütüphane açmak olduğunu dile getirdi.



İrfan Can Kahveci ve eşinden öğrencilere sürpriz

Fenerbahçe ve milli takım futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci de projeye dahil olarak öğrencilere spor ayakkabı desteğinde bulundular. Bu ayakkabıları hem proje hem de karne hediyesi olarak gönderen ikili ; "Projeye dahil edildiğimiz için çok mutluyuz. El ele , yürek yüreğe bu oluşumu çok daha büyütebilir çok daha kitabı öğrencilerimizle buluşturabiliriz. Herkesi bu projenin neferleri olmaya davet ediyoruz” dedi.



Hataylı öğrenciler Ahmet Çalık'ı unutmadı

Hatay’da düzenlenen turnuvada öğrenciler, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ı anmak için kendi elleriyle hazırladıkları “Kalbimizdesin” pankartıyla sahaya çıktılar. Her öğrencinin elinde bulunan Ahmet Çalık fotoğrafı ve pankartlar duygu dolu anlara sahne oldu.

