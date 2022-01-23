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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da kardan tribünün çatısı çöktü

İHA

Hatay'da kardan tribünün çatısı çöktü

Hatay'da Hassa Şehir Stadı'nın tribünün çatısı, yoğun kar yağışının ardından çöktü.
Hassa Şehir Stadı'nın 1500 kişilik tribünün çatısında yağışlar nedeniyle kar birikti. Karın ağırlığını taşıyamayan çatı çöktü.
Bu arada, 15 Kasım Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin çatısı da kar nedeniyle çöktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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