Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında A. Hatayspor, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00’lık skorla tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Lobjanidze’nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Kahraba'nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşu az farkla auta gitti.

14. dakikada Dylan Louis’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze şutunu çekti, savunma topu kornere gönderdi.

34. dakikada Adekugbe’nin soldan ortasına altıpasa yakın noktadan Lobajanidze’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Dylan Louis’in pasında ceza sahası Kahraba’nın şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.



Stat: Hatay

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Hakan Yemişken xx, M. Emin Tuğral xx

Hatayspor: Abdullah xx, Sam Adekugbe xx, Burak xx, Sackey xx, Kamil Ahmet xx, Onur xx, Riberio xx, Dylan Louis xx, Kahraba xx, Lobjanidze xxx, Mame Diouf xx

Yedekler: Yavuz Boyar, Simon Falette, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Kamara, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Çaykur Rizespor: Tarık xxx Cemali xx, Holmen xx, Selim xx, Gökhan Gönül xx, Alper Potuk xx, Eric Sabo xx, Baiano xx, Boldrin xxx, Pohjanpalo xx, Deniz Hümmet xx

Yedekler: Zafer Görgen, Emir Han Topçu, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Yusuf Sarı, Umar Aminu, Yannick Bolasie, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

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