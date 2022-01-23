Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: 0-0



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Sarper Barış Kaya, Hakan Yemişken, Mehmet Emin Tuğral

ATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah Yiğiter Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Lobjanidze, Kahraba(Dk.46 Kamara), Saint-Louis, Diouf

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Fabricio Santos, Erik Sabo(90+2 Djokovic), Fernando Boldrin(Dk.46 Yusuf Sarı), Alper Potuk(Dk.82 Aminu Umar), Deniz Hümmet (Dk.88 Bolasie Yala), Joel Pohjanpalo(Dk.46 Tyler Boyd)

SARI KARTLAR: Onur Ergün, Ruben Ribeiro (Atakaş Hatayspor) Holmen (Çaykur Rizespor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23'üncü haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

12'nci dakikada Atakaş Hatayspor Ribeiro ile köşe vuruşu kullandı. Arka direkte kafalardan seken top sağ çaprazda Kahraba'nın önüne düştü. Onun şutunda top üstten auta çıktı.

14'üncü dakikada gelişen ev sahibi Atakaş Hatayspor atağında, merkezden topu taşıyan Saint-Louis, ara pasını verdi. Sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze, uzak köşeye vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

35'inci dakikada Atakaş Hatayspor'da Adekugbe, sol kanatta son çizgiye inerek ön direğe havalandırdı. Lobjanidze, ön direkte kafayı vurdu ancak, top direğin yanından auta gitti.

45'inci dakikada rakip alana yerleşen Atakaş Hatayspor'da Kahraba ceza alanı içi sol çaprazda önü kalabalıkken vurdu. Savunmadan seken top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 beraberlikle sona erdi.

66'ncı dakikada Atakaş Hatayspor rakip yarı alanının ortasında kaleyi cepheden gören noktadan serbest vuruş kullandı. Lobjanidze'nin ortasında Ribeiro sol çaprazdan kafa vurdu, top kalecide kaldı.

74'üncü dakikada Çaykur Rizespor Yusuf Sarı ile hücum fırsatı buldu. Topu ceza yayına kadar taşıyan Yusuf, yerden penaltı noktasına Deniz Hümmet'e oynadı ancak rakip savunmada Sackey, yatarak müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

83'üncü dakikada Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta Lobjanidze, ceza sahası içi sağ çaprazdan vurdu, top yakın direk tarafından auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-23 15:34:23



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