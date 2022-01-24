Başkan Savaş: "Hassa afet bölgesi ilan edilsin"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, kar yağışından olumsuz etkilenen Hassa ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Başkan Savaş, olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen ilçelerinden biri olan Hassa’da incelemelerde bulundu.

Hassalı vatandaşlar Başkan Savaş’a, mağduriyetlerinin giderilmesi için akaryakıt desteği, borçların ertelenmesi gibi destekler beklediklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin ilçe için seferber olduğunu söyleyen Savaş, “İlk kar yağışından sonra bütün arkadaşlarımız, il ve ilçe teşkilatımız ve bütün iş makinelerimiz ile Hassa’daki zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olduk. Son 5060 yılda en fazla karın yağdığı ve devam ettiği bir hafta yaşıyoruz. Özellikle hem canlı hayvan yetiştiren hem de seracılık yapan vatandaşlarımız çok zor durumda. Tabi ki bölgede elektrik olmayışından dolayı iletişim sıkıntısı da var. Bu iletişim sorunundan dolayı birçok insan birbirini arayamıyor sıkıntısını duyuramıyor. Bu nedenle hükümetin, bizlerin bu konuda gayret sarf etmesi lazım. Vatandaşlarımızın zararının bir kısmına destek vermemiz lazım” dedi.

Başkan Savaş, “Hatay’da ilk defa böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntılı günlerde Ankara’nın, genel siyasetçilerin, hükümetin Hatay’a biraz destek vermesini ve burayı afet bölgesi ilan edip insanlarımızın zararlarının karşılanmasını bekliyoruz. Yaklaşık 89 gün daha aralıklarla devam edecek kar yağışı var. İnsanlarımızın daha fazla etkilenmemesi için el birliği ile buralarda olmamız lazım” diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin tüm iş makinelerinin sahada olduğunu söyleyen Başkan Savaş, yolların açıldığını ve gelen ihbarları da anında değerlendirildiğini belirtti.

Lütfü Savaş ve beraberindekiler Hassa’nın Akbez Mahallesine de giderek vatandaşlarla görüştü. Elektrik kesintilerinden şikayet eden vatandaşlar, elektrik kesintileri dolayısıyla mahalleye su verilemediğini belirterek Savaş’tan yardım istedi. Bunun üzerine Başkan Savaş, Akbez’e bir ana jeneratör kurulması talimatı verdi.

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