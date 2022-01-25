Eve yapılan baskında uyuşturucu ve sikkeler ele geçirildi

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´da polisin bir eve düzenlediği operasyonda sera sistemiyle yetiştirilen 36 kök Hint keneviri ve 240 gram kubar esrar ile Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinin Kışlasaray Mahallesi´ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, iklimlendirme yöntemi kullanılarak sera sistemiyle yetiştirilmiş boyları 15 santim ile 1 metre arasında değişen 36 kök Hint keneviri ve 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemindeki araç ve gereçlere el konuldu.
Evde ayrıca Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 481 sikke, 114 yüzük, 2 metal bilezik, 9 mızrak ucu, 6 vazo, 1 metal çanak ve 2 hayvan figürü görünümlü metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.T. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-01-25 12:12:27
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