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Yaylada mahsur kalan besici aileye kurtarma operasyonu Hatay'da 2 metrelik karda ekiplerin çalışması sonucu 40 saatte ulaşılan 7 kişilik aile ile 400 küçükbaş hayvan donmaktan kurtarıldı Besici Ramazan Kayacı: "Dağda mahsur kaldık. Daha böyle bir kış görmedik. Allah razı olsun herkes geldi yetişti imdadımıza"

İHA

Yaylada mahsur kalan besici aileye kurtarma operasyonu Hatay'da 2 metrelik karda ekiplerin çalışması sonucu 40 saatte ulaşılan 7 kişilik aile ile 400 küçükbaş hayvan donmaktan kurtarıldı Besici Ramazan Kayacı: "Dağda mahsur kaldık. Daha böyle bir kış görmedik. Allah razı olsun herkes geldi yetişti imdadımıza"

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 400 küçükbaş hayvan ile 7 kişilik aile kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Hassa'nın Aktepe Mahallesine bağlı Karacören Yaylasında ailesiyle besicilik yapan Ramazan Kayacı, kar nedeniyle yaklaşık 400 küçükbaş hayvan ile birlikte mahsur kaldı. Kapanan yollar nedeniyle geri dönemeyen Kayacı, yetkililerden yardım istedi.
Hatay Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle birlikte ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki bölgeye hareket etti.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle 2 metre kalınlığındaki karda yolu açmaya başladı. Yaklaşık 40 saat süren çalışmanın ardından AFAD ekipleri 400 küçükbaş hayvanla mahsur kalan aileye ulaştı.
Ramazan Kayacı ailesi ve küçükbaş hayvanlarıyla birlikte Hassa ilçesine getirildi.
Ramazan Kayacı, "Dağda mahsur kaldık. Daha böyle bir kış görmedik. Allah razı olsun herkes geldi yetişti imdadımıza. AFAD, jandarma, Büyükşehir kurtarmaya geldi. Allah razı olsun emeği geçenlerden" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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