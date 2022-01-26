Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 - Elazığ İl Özel İdare: 51

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HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ertelenen, Hatayspor sahasında, Elazığ İl Özel İdare takımını 10351 mağlup etti.



Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Serdal Ünal x, İsmail Binbir x, Çağlar Özkan x

Hatayspor: Wiley xxxx 33, İdal Yavuz x 2, Büşra Akbaş xx 14, Büşra Akgün x 7, Bahar Çağlar Ökten, Bilge Nisa Kasacı x 3, Jones xxx 24, Elif Emirtekin x 15, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan x 5

Başantrenör: Ekin Baş

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır x 3, Şuğranur Hatice Sönmez x 8, Esman Çelenk Türk, Aslı Yalçınkaya, Vintsilaiou x 18, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın x 4, Nur Nihan Dabakoğlu x 5, Melike Yalçınkaya xx 7, Modiri x 6

Başantrenör: Mehmet Özkan

1. Periyot: 2412 (Hatayspor lehine)

Devre: 5724 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 8141 (Hatayspor lehine)

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