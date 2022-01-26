Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 - Elazığ İl Özel İdare: 51

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ertelenen, Hatayspor sahasında, Elazığ İl Özel İdare takımını 10351 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Serdal Ünal x, İsmail Binbir x, Çağlar Özkan x
Hatayspor: Wiley xxxx 33, İdal Yavuz x 2, Büşra Akbaş xx 14, Büşra Akgün x 7, Bahar Çağlar Ökten, Bilge Nisa Kasacı x 3, Jones xxx 24, Elif Emirtekin x 15, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan x 5
Başantrenör: Ekin Baş
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır x 3, Şuğranur Hatice Sönmez x 8, Esman Çelenk Türk, Aslı Yalçınkaya, Vintsilaiou x 18, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın x 4, Nur Nihan Dabakoğlu x 5, Melike Yalçınkaya xx 7, Modiri x 6
Başantrenör: Mehmet Özkan
1. Periyot: 2412 (Hatayspor lehine)
Devre: 5724 (Hatayspor lehine)
3. Periyot: 8141 (Hatayspor lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.