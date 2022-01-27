Hatay’da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da park halindeki aracın üzerine ağaç verildi.

Atatürk Caddesi’nde park halinde bulunan 34 BZM 408 plakalı minibüsün üzerine ağaç kökünden sökülerek devrildi. Aracın devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken araçta maddi hasar oluştu.

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