Hatay’da Ahşap İşlemeciliği El Sanatı sergisi açıldı

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Hatay’da geleneksel el sanatçılarının hazırladığı “Ahşap İşlemeciliği El Sanatı” sergisi açıldı.

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen açılışa, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay İl Kültür Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya ile çok sayıda davetli katıldı.

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği sergide sanatçılar Adem Subaşı, Ali Altun, Aylin Kıratlı, Hasan Bedi Belli, Hüseyin Bilgin, Mustafa Sönmez, Semireİsmail Demirel, Zekeriya Çakmak ile ZeynepNaim Gülbol’un eserleri yer aldı.

Ahşap İşlemeciliği Sanatı sergisi Hatay Arkeoloji Müzesi’nde 30 Ocak Pazar gününe kadar açık kalacak.

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