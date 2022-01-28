Piyade Uzman Çavuş Uğur Gökbulut toprağa verildi Suriye'de rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gökbulut’un yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü

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Suriye’de görevliyken yaklaşık 1 hafta önce rahatsızlanarak kaldırıldığı Ankara GATA’da hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Uğur Gökbulut (30) memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bekar olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Gökbulut için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde tören düzenlendi.

Gökbulut’un yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Antakya Mezarlık Kompleksi’nde Cuma Namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Piyade Uzman Çavuş Uğur Gökbulut, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında Antakya Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene Garnizon Komutanı Albay Tayfun Çağan, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gökbulut’un ailesi ve yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı.

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