Yaşamını yitiren uzman çavuş, toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)ANKARA´da, beynindeki tümor nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Uğur Gökbulut'un (30) cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

Suriye'de üs bölgesinde, 21 Ocak günü baygınlık geçiren Uzman Çavuş Uğur Gökbulut, Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekilen MR sonucunda Gökbulut'a beyin tümörü tanısı kondu. Ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gökbulut, 26 Ocak günü hayatını kaybetti.

Piyade Uzman Cavuş Uğur Gökbulut´un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay´a getirildi. Havalimanından alınıp Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirilen Gökbulut için tören düzenlendi. Törene Uğur Gökbulut´un ailesi ve yakınları, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, siyasi parti temsilcileri ile askeri ve mülki erkan katıldı. Gökbulut'un cenazesi, töreninin ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-28 16:05:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.