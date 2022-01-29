İçki ve sigara hırsızlığı şüphelileri, 540 saatlik kamera görüntüsünden tespit edildi



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da, iş yerinden 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin TL çalan S.K. ve Y.P., 540 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünden belirlendi. Şüphelilerden S.K. yakalanırken, Y.P. ise aranıyor.

Samandağ ilçesi sahil şeridindeki iş yerinin giriş kapısının kırık, kamera ve kayıt sistemlerinin kablolarının ise kesik olduğunu fark eden sahibi, hırsızlık ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu iş yerinde yaptığı incelemede 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin TL'nin çalındığı belirlendi. Ekipler, 540 saatlik kamera görüntüsü incelenmesinden sonra hırsızlık şüphelilerinin S.K. ve Y.P. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan S.K.'nin, çalınan bazı ürünleri başka markete sattığını söylediği belirtildi. Ele geçirilen diğer malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi. S.K. gözaltına alınırken, çalıntı malzemeleri satın alan market işletmecisi hakkında ise adli işlem yapıldı. Hırsızlık olayının şüphelilerinden Y.P.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-29 17:17:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.