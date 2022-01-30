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Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar Hatay'da hobi olarak başladıkları yakma resim sanatı sayesinde tanışıp evlenen Zeynep-Naim Gülbol çifti, eserlerinde hem aşklarını hem memleketlerini ahşaba işliyor

İHA

Hatay'da hobi olarak başladıkları yakma resim sanatı sayesinde tanışıp evlenen ve zamanla işlerinde ustalaşan ZeynepNaim Gülbol çifti, eserlerinde hem aşklarını hem memleketlerini ahşabın üzerine milim milim işliyor.

Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar Hatay'da hobi olarak başladıkları yakma resim sanatı sayesinde tanışıp evlenen Zeynep-Naim Gülbol çifti, eserlerinde hem aşklarını hem memleketlerini ahşaba işliyor

Hatay'da hobi olarak başladıkları yakma resim sanatı sayesinde tanışıp evlenen ve zamanla işlerinde ustalaşan ZeynepNaim Gülbol çifti, eserlerinde hem aşklarını hem memleketlerini ahşabın üzerine milim milim işliyor.
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Kurtuluş Caddesi'nde Habibi Neccar Camii, Kurşunlu Han, kiliseler, eski Antakya sokakları ve daha birçok tarihi mekanın yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş meslekleri büyük zahmetle ahşaba işleyen sanatçı çift, hoşgörü kenti Hatay'ın adını duyurmaya çalışıyor. Gençlik yıllarında ağabeyinin mobilya dükkanında zigon sehpalara yakma resimle motifler çizen Naim Gülbol, bir süre sonra işini sanata dönüştürdü. Yakma resim sanatında zamanla ustalaşan ve tecrübelerini aktarmak isteyen Gülbol, yıllar önce açtığı kursta ders verdiği öğrencisi Zeynep'e aşık oldu. Kısa sürede evlenme kararı alan çift, aşkı buldukları yakma resim sanatını 31 yıldır birlikte devam ettiriyor.
Bu mesleğe başladığında Türkiye'de birkaç kişinin çizim yaptığını ama günümüzde oldukça fazlalaştığını ifade eden Naim Gülbol, "Zeynep hanımın evinin yakınına atölye açmıştım ve o gün tanıştık. 31 yıldır beraber çizim yapıyoruz" dedi.
Yakma resim sanatçısı Zeynep Gülbol (56) ise, önce sanatına, ardından da hocası olan eşine büyük bir aşk duyduğunu söyledi. Zamanının büyük çoğunluğunu atölyesinde yakma resim yaparak geçirdiğini aktaran Gülbol, "Eşimle 31 senedir yakarak ahşap üzerine resimler yapıyoruz. Karakalem çalışmalarım vardı. Daha sonra bir atölyede eşimden yakma resim üzerine ders almaya başladım ve hem bu sanatla hem de eşimle tanışmamız ve ikisine büyük bir aşk duymam böylece başlamış oldu. 31 yıldır eşimle birlikte bu işi severek yapıyoruz. Aşkımızı, gönlümüzü, duygularımızı tablolara işliyoruz. Bu iş bir gönül işidir. Zor bir iş, bazı çalışmalar birkaç gün, bazı çalışmalar birkaç ayımızı alıyor. Ortak bir yanınız olmazsa bu işi beraber yapamazsınız ve biz bu konuda çok iyiyiz. Yaptığımız tablolarda birbirimize ve Hatay'a olan sevgimizi, aşkımızı anlatıyoruz. Eski mekânlar, tarihi ibadet yerleri, eski Antakya’mız ve daha birçok değeri eserlerimizde çiziyoruz“ ifadelerini kullandı.
Eserleri ile yurt içi ve dışında birçok fuara katılan çift, atölyelerinde gönüllü verdikleri kurslarla sanatlarını yaşatmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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