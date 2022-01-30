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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aracın motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir aracın motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesi girişinde gişelerde durdurdukları otomobilde ve aracın içindeki A.A., O.Ö. ile S.Y. isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada aracın motor bölümünde 200 gram metamfetamin bulundu. S.Y. işlemlerin ardından serbest bırakılırken, A.A. ve O.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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