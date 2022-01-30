Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, AntakyaSamandağ yolu Defne Kaymakamlığı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybeden 31 GS 922 otomobilin sürücüsü önce park halindeki otomobile ardından da önünde seyir eden hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç ise park halinde bulunan 2 araca çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 31 GS 922 plakalı otomobilin sürücüsü özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.