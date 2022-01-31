Hatay'da 22 kaçak mülteci yakalandı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 22 kaçak mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan fiziki takip sonucu, ilçeye giriş yapan 2 araçta kaçak mülteciler olduğu belirlendi. Topboğazı mevkisinde durdurulan araçlarda ülkeye kaçak olarak girdiği anlaşılan 22 mülteci yakalandı.

Jandarmada ifadeleri alınan 22 kişi sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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