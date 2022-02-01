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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da vatandaşlar karın tadını sucuk ekmekle çıkardı

İHA

Hatay’da vatandaşlar karın tadını sucuk ekmekle çıkardı

Hatay’da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler, çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.
Defne ve Yayladağı ilçeleri arasındaki yüksek kesimler, etkisini sürdüren kar yağışıyla vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Onlarca vatandaş karın tadını kartopu oynayarak çıkardı. Vatandaşlar mangal yaktı, sucuk pişirdi. Kimi vatandaşlar ise karda yürüyüş yaparak doğanın keyfini çıkardı. Karın keyfini süren vatandaşlar, “Bu atmosferi çocuklarımıza yaşatmaya geldik. Hatay’ı biliyorsunuz, sürekli kar yağmıyor. 34 yılda bir yağar. Bizler de bu güzel atmosferi yakalamaya geldik. Kartopu oynadığımız için biraz da yorulduk” dedi.
Ailelerini alarak sucukekmek yaptıklarını söyleyen vatandaşlar, “Gezmeye gidecek bir yerimiz olmadığı için buraya geldik” diye konuştu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken trafik ekipleri sürücüleri düşük hızla ilerlemeleri konusunda uyarılardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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