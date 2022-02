Erken teşhisle kansere "dur" deyin Prof. Dr. H. Cem Önal: "Unutulmaması gereken iki önemli husus, kanser önlenebilir bir hastalıktır ve erken teşhis hayat kurtarır"

Prof. Dr. H. Cem Önal, erkeklerde en sık görülen akciğer ve prostat kanserleri, kadınlarda en sık görülen meme kanseri ve hem erkelerde, hem de kadınlarda sık görülen bağırsak kanserlerinin aslında erken teşhis edilebilen tümörler olduğunu bildirdi.

İskenderun Gelişim Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı ve Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Cem Önal, ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü’ kapsamında yaptığı açıklamada erken teşhisin önemine ve kanserden korunma yollarına dikkat çekti.

Kanserde erken teşhisin önemine değinen Prof. Dr. Cem Önal, “Kanser, günümüzde toplumsal bir sorun olmakla birlikte, maddi ve manevi olarak; hem hasta, hem de hekimler tarafından uzun süreli ve özverili bir şekilde mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünyada, her yıl yaklaşık 9 milyon kansere bağlı ölüm gerçekleşmekte olup, önümüzdeki yıllarda da bu sayının giderek artması beklenmektedir. Bu bağlamda ‘Dünya Kanser Günü’, kanser ile ilgili farkındalık oluşturmak, kanser tedavisi ile ilgili doğru bilinen yanlışları belirtmek ve kanser ile mücadelenin önemli olduğunu vurgulamak amacıyla 4 Şubat tarihinde dünya genelinde kutlanmaktadır. Erkeklerde en sık görülen akciğer ve prostat kanserleri, kadınlarda en sık görülen meme kanseri ve hem erkelerde, hem de kadınlarda sık görülen kolorektal (barsak) kanserleri aslında erken teşhis edilebilen tümörlerdir. Erken teşhis programları ile meme, kolorektal ve rahim ağzı kanserleri hastalığın başlangıç evresinde yakalanma ihtimalini arttırmaktadır ve bu da tedavi sürecini ve sonrasını olumlu etkilemektedir. 4 Şubat Dünya Kanser Günü vasıtasıyla da ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ sloganını tüm topluma hatırlatılmaktadır” dedi.



Kanserden korunma yolları nelerdir?

Kanserden korunmak için alınabilecek önlemlerden söz eden Prof. Dr. H. Cem Önal, şunları kaydetti:

“Kanser türlerinin bir kısmı da yaşam tarzındaki bir takım değişiklikler yaparak da önlenebilir. Bu önlemlerin başında ülkemizde ve dünyada yakın zamanlarda çok sıkı önlemler yapılan tütün ve tütün mamullerinin kullanımının önlenmesi ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesidir. Özellikle yağlı et tüketiminin azaltılması ve yeterli miktarda sebze ve meyve ile lifli gıdalarının tüketilmesi, düzenli egzersiz ve yürüyüş yapılması ile kanserlerin yaklaşık 1/3’ü engellenebilmektedir. Bunun yanında ultraviyole radyasyondan korunma ve çevre kirliliğinin önlenmesi de kanserden korunma için yapılması gereken önemli hususlardır. Kanser tedavisinde hastanın tedavi isteği ve uyumu kadar, kanser tedavisi ile ilgili kendi alanında uzmanlaşmış hekimler ve diğer personeller tarafından yapılması önem teşkil etmektedir. Bu nedenle kanser tedavisi, multidisipliner ve tecrübeli bir ekip tarafından yapılmalıdır. Kansere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla her yıl 4 Şubat’ta Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından dünya genelinde kampanyalar düzenlemektedir. Unutulmaması gereken iki önemli husus, kanser önlenebilir bir hastalıktır ve erken teşhis hayat kurtarır.”

