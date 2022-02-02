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Antakya sürkü, farklı lezzetleri ile damaklarda tat bırakıyor Tescilli Antakya sürkünden kızartma, salata, katıklı ekmek ve zeytinyağlı çeşitleri farklı şekilde yapılıyor

İHA

Antakya sürkü, farklı lezzetleri ile damaklarda tat bırakıyor Tescilli Antakya sürkünden kızartma, salata, katıklı ekmek ve zeytinyağlı çeşitleri farklı şekilde yapılıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Gastronomi Şehirler Ağı’na dahil edilen Hatay'da coğrafi işaret alınarak tescillenen Antakya sürkü damaklara farklı tatlar bırakıyor. Kızartması, salatası, katıklı ekmeği ve zeytinyağlı çeşitleri birçok farklı şekilde yapılıyor.
Mutfağında 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi bulunan Hatay'da coğrafi işaret alınarak tescillenen ‘Antakya sürkü’ birbirinden farklı çeşitleri yapılarak, sofraları süslüyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ve hatta akşam yemeğinde dahi tüketilen ‘Antakya sürkü’ çeşitliliği ile sadece Hataylıların değil, tüm Türkiye’nin ilgisini çekiyor. İçerisinde, sarımsak, karabiber, yenibahar, muska cevizi, karanfil, tarçın başta olmak üzere kimyon, kişniş, Antakya dağ kekiği ve çörek otu ile zenginleştirilen Antakya sürkü farklı aroması ile adeta bir lezzet deposu.
Hatay Gastronomi Evi mutfak şefi İbrahim Özgün Antakya sürkünün en az 78 çeşit aperatif ve yemekte kullanıldığını belirterek, “Antakya mutfağımızın vazgeçilmez lezzetlerinden sürk çok farklı lezzet ve yemeklerde kullanılıyor. Sürkün yapım aşaması ayran çökeleğinden oluşuyor. Farklı şehirlerde lor kullanıyorlar ama biz lor ile değil ayran ve yoğurt karışımından yapıyoruz. Yoğurdumuzu su ekleyip ayran haline getiriyoruz, kaynattıktan sonra kesiliyor ve ince bir tülbende alınıyor. 34 saat süzüldükten sonra taze çökelek olarak elde ediliyor. Daha sonra bunu sürk haline getiriyoruz, belli bir süre sonra da küflü sürk haline getiriyor ve çeşitli yemek ve aperatifler de kullanıyoruz. Kuru çökelek salatası, küflü çökelekten zeytinyağlı çökelek, kiremitte tereyağlı çökelek ve katıklı ekmek yaptık. Coğrafi işaret almış olan Antakya sürkümüz en az 78 çeşit aperatif ve yemekte kullanılıyor özellikle de kahvaltıda çok tercih ediliyor” dedi.
UNESCO Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan Antakya sürkünün lezzeti ve yapılışı ile kültürel bir iz taşıdığını belirterek “UNESCO Hatay Gastronomi Evi olarak mutfak kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Hatay denilince bunların ilk başında coğrafi işaret tescil belgesi almış sürk en temel ürünümüzdür bizim. Lezzeti yapılışı tamamen kültürel bir iz taşımaktadır. Sürkün bizim en temel malzememiz olduğunu ve Hatay’a gelen turistlerin buradan bu lezzeti tatmadan gitmediklerini hatta en yoğun paketleme ile birlikte şehir dışına giden ürün olduğunu söyleyebilirim. Sürk zaten çökelek peynirinden yapılıyor. Bizim göz bebek ürünlerimizdendir sürk. Mutfağımızda da en yoğun kullandığımız üründür. Kahvaltıda, öğle yemeğinde kullanıyoruz, akşama kadar da Gastronomi Evi’nde tadılabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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