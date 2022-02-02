Hatay’da bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bin 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri gümrük kaçağı sigara satışına yönelik çalışma yaptı. Antakya Bozhöyük Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve ikamette yapılan aramada bin 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.T. gözaltına alındı.

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