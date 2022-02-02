Hatayspor’da, Kayserispor mesaisi devam ediyor

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor’da milli takım kampından dönen Adama Traore, Ayoub El Kaabi ve Munir Mohamedi takımla birlikte çalışmalara başladı. Bordobeyazlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak havayolu ile Kayseri’ye hareket edecek.
Karşılaşma, Kadir Has Stadı’nda 4 Şubat Cuma günü saat 20.00’de oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.