Hatayspor’da, Kayserispor mesaisi devam ediyor

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor’da milli takım kampından dönen Adama Traore, Ayoub El Kaabi ve Munir Mohamedi takımla birlikte çalışmalara başladı. Bordobeyazlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak havayolu ile Kayseri’ye hareket edecek.

Karşılaşma, Kadir Has Stadı’nda 4 Şubat Cuma günü saat 20.00’de oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.