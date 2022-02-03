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Hatay’da İstihdam Fuarı Mesleki yeterlilik kazanan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 400 kursiyere sertifikaları verildi

İHA

Hatay’da İstihdam Fuarı Mesleki yeterlilik kazanan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 400 kursiyere sertifikaları verildi

Hatay’da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İstihdam Fuarı düzenlendi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından “güçlü geçim dayanıklı toplum” sloganıyla yürütülen proje kapsamında Hatay’da proje ile mesleki yeterlilik kazanan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 400 kursiyer sertifikalarını aldı.
Farklı tarımsal konularda mesleki eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri, tarım sektöründe istihdama kazandırmak amacıyla düzenlenen ve Antakya’da bir otelde gerçekleştirilen İstihdam Fuarı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Saha Proje Koordinatörü Baran Kenan Polat, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ile kursiyerler ve davetliler katıldı.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Suriye’de başlayan olayların Hatay’ı sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal olarak derinden etkilediğini belirterek, “Çok sayıda sığınmacı Hatay ve çevresini Ortadoğu ülkelerine yakın olması, bu ülkelere Hatay havaalanından uçuşların olması ve Hataylıların çoğunun Arapça biliyor olması nedeniyle Hatay’a sığınmışlardır. Tarımsal iş gücü ihtiyacının karşılanması ve üretime katılımın sağlanması en önemli hususlarımızdandır. Suriyeli Sığınmacı nüfusun tarımsal üretime etkisini fırsata çevirmek ve bu insanları yerel halk ile uyumunu bir an önce sağlanması temennisiyle 2020 yılında geçici koruma altındaki Suriyeli vatandaşlara ve yerel halka yönelik Avrupa Birliği fonlu Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün teknik desteğiyle başladığımız projemizde 10 tane mesleki ve eğitim kursu başlamış olup bu kurslarda toplam 250 kursiyerimiz eğitildi. Bu kursiyerlerimizin hizmet noktası ve istihdam sistemine kayıtları tamamlanmış olup, kursiyerlerimizden 98’i SGK’lı olarak istihdam edilirken 150 kursiyerimiz de mevsimlik işçi olarak çalışmaktadırlar” dedi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Saha Proje Koordinatörü Baran Kenan Polat ise, “Suriye krizi başladıktan itibaren Türkiye çok büyük oranda bir göç ile karşı karşıya kaldı. Bu gün kayıt altındaki Suriyeli sayısı Dünya’da en çok Türkiye’de bulunuyor. Yaklaşık 3.7 Milyon civarında kayıtlı Suriyeli var. Bizde bu krizde katkı sağlaya bilmek için yaptığımız araştırmalar neticesinde ülkemize gelen misafirlerimizin büyük bölümünün tarımsal geçmişi olduğunun sonucuna vardık. Bu projede eğitimi sağlayarak sosyal entegrasyonun sağlanmasına katkı sağlayacak projeler geliştirdik. Bu vesile ile istihdamı arttırma çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu da, “Efektif ve güncel olaylara daha fazla dokunan projeler yapalım istedik. Bu insanlara artık balık vermeyelim, balık tutmayı öğretelim. Artık yabancı uyruklu misafirler de ayakları üzerinde dursunlar. Herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı ortaklaşa bir şeyler yapabilmek için çabaladığı bu coğrafyada böyle bir projenin hayata geçmesi çok önemli" dedi.
Konuşmaların ardından kursiyerler sertifikalarını aldı. Daha sonra İstihdam Fuarı gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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